الرئيس المصري عن الحوار الوطني: مهم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطني بين طوائف وفئات الشعب، حول مختلف القضايا الوطنية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها السيسي على هامش زيارته، فجر اليوم السبت، للكلية الحربية، ونشرتها رئاسة الجمهورية في مقطع مصور عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وقال الرئيس المصري إن الحوار الوطني: “أمر مهم أوي.. إن إحنا يبقى فيه بينا وبين بعضنا طوائف وفئات الشعب حوار ونقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل الناس”.

وأضاف السيسي إن “الحوار الوطني مهم علشان (من أجل أن) نسمع بعض.. حتى لو كنا مختلفين”.

وأكد أن “الاختلاف سنة من سنن الكون.. مش ممكن نكون أبدا كلنا بفكر واحد ورأي واحد وتصور واحد تجاه أي قضية بنتكلم فيها”.