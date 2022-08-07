السيسي يكشف مجددا موقف مصر من وضع تايوان غداة زيارة بيلوسي لها .

القاهرة 6 اغسطس 2022 م (وال) ــــ جدد رئيس جمهورية مصر العربية ، عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده من سياسة “الصين واحدة”، بعد ردود فعل الصين الغاضبة على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ناسي بيلوسي لجزيرة تايوان .

اعلن السيسي، ذلك في كلمة له بالكلية الحربية، اليوم السبت حيث قال: (في سياستنا الخارجية… لنا ثوابث لا تتغير، ودائما حريصون على أن تكون داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي ، من منطلق اقتناعنا بأن استقرار العالم يصب في صالحنا ، ولاقتناعنا بأن استقرار العالم يصب في صالحنا ) .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية ان الرئيس السيسي قال : (لنا سياسة ثابتة تجاه الوضع في تايوان، ومصر دائمًا مع أن تكون الصين دولة واحدة، لأن ذلك لصالح الاستقرار والأمن في العالم، والحقيقة نحن لسنا بحاجة لأزمات أكثر من ذلك تؤثر علينا كلنا) .

وكانت الصين قد أطلقت أول من أمس الخميس، صواريخ وحلقت مقاتلاتها فوق تايوان للمرة الأولى، ضمن ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها. في حين وصفت الولايات المتحدة بكين بأنها “مبالغة” في ردها العسكري .

كما أن بكين أعلنت ، تعليق التعاون مع واشنطن بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك المحادثات بين قادة الدفاع والتنسيق حول الهجرة والجريمة الدولية والمخدرات غير المشروعة ومحادثات تغير المناخ .

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