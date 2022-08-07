الوطني لمكافحة الأمراض يرفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة مرض " جدري القرود ".

طرابلس 06 أغسطس 2022م ( وال ) – عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين العاملين بقطاع الصحة لمناقشة الاجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ الحدودية الخاصة بمواجه مرض ” جدري القرود “.

وتطرق الاجتماع إلى التأكد من جهوزية المختبرات، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الامراض عبر موقع ” فيسبوك ” .

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة استباقيّة لمواجهة هذا المرض ورفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهته من أجل سلامة المجتمع خاصة وان منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق بأن المرض يشكل قلقا عالميا.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، زكريا الختال، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، ومدير مكتب التعاون الفني واللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض، وبعض مديري الإدارات والمكاتب العاملة بالمركز.

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