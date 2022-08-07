الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد: شديد الحرارة والرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، توقعاتها بشأن طقس يوم غد الأحد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن طقسا رطبا حارا يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد وتنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وأضافت أن جنوب البلاد يشهد طقسا شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد، بينما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدل الحرارة رطبا ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة في النهار، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجات مئوية.