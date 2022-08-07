الإمارات تدعو لاجتماع مغلق لمجلس الأمن لبحث التطورات في غزة

أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أكدت فيه على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.

موسكو – سبوتنيك. وقالت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح لها، إن الامارات، تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي.

وأضافت الهاملي أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار، بحسب ما نقلت وكالة “وام”.

وأشارت الهاملي إلى أن الإمارات، وبصفتها عضوا في مجلس الامن، تقدمت مع فرنسا والصين وإيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس يوم الاثنين القادم لمناقشة التطورات الجارية في قطاع غزة وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل.

يأتي ذلك في أعقاب قرار بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، غدا الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن رئيس الوزراء يائير لابيد قرر في نهاية مناقشة أجراها حول فعاليات ذكرى “خراب الهيكل” غدا إجراء تلك الفعاليات كما هو مخطط لها، وأن يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أعضاء الكنيست المتطرفين.