قتلى وجرحى بتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ترد

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ساحة قرب مسجد عماد عقل بمخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

وقال مراسل “سبوتنيك” في غزة إن القصف أسفر عن قتل 9 مواطنين حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، وهرعت سيارات إسعاف بأعداد كبيرة وانتشلت عددا من القتلى والجرحى بينهم أطفال، مع تواصل القصف الإسرائيلي لأهداف في مختلف مناطق قطاع غزة.

من جانبها، كثفت المقاومة الفلسطينية إطلاقها للصواريخ على المدن الإسرائيلية واستهدفت بعشرات الصواريخ تل أبيب وعسقلان وأسدود إضافة إلى مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الطيران الإسرائيلي قصفه لمناطق جنوب القطاع، حيث تم قصف عدة مناطق في مدينة رفح مما أدى الى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

ومع استمرار القصف على قطاع غزة تبدو غزة مدينة أشباح خالية، خوفا من استهداف الطيران الإسرائيلي لاي جسم متحرك، ومع هذا التصعيد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 24مواطنا وإصابة 203.

وفي وقت سابق، قررت إسرائيل، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، اليوم الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن رئيس الوزراء يائير لابيد قرر في نهاية مناقشة أجراها حول فعاليات ذكرى “خراب الهيكل” غدا إجراء تلك الفعاليات كما هو مخطط لها، وأن يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أعضاء الكنيست المتطرفين.