رئيس حكومة الوحدة الوطنية ;يزور المركز الوطني للأطراف الصناعية، بمصراته وجمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف .

مصراته 7 اغسطس 2022 م ( وال ) – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مساء أمس السبت، بزيارة إلى المركز الوطني للأطراف الصناعية، بمدينة مصراتة ” وجمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف .

و تفقد رئيس الحكومة مرافق المركز الوطني للاطراف الصناعية والدور الهام الذي يقوم به خدمة لهذه الشريحة .

كما استمع رئيس الحكومة إلى ملاحظات أعضاء جمعيات ذوي الإعاقة من مصابي الحروب، ومدير عام المركز الوطني للأطراف الصناعية.

وتفقد خلال هذه الزيارة مصنع الأطراف والمباني الخدمية والفنية التابعة للمركز، وتعرف علي النواقص التي يحتاجها لافتتاحه بشكل متكامل.

وأشاد عقب الزيارة بالجهود الوطنية المبذولة لاستكمال هذه المرافق التخصصية، مؤكدا أهميتها للمدينة وكل الشباب من أنحاء الوطن، وأصدر تعليماته بإعطاء المركز الأولوية في الاستكمال والتجهيز، ومعالجة أوضاع العاملين به.