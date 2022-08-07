"سرايا القدس" تعلن رسميا مقتل القيادي خالد منصور

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة “الجهاد الاسلامي” رسميا، فجر اليوم الأحد، مقتل عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في السرايا، خالد منصور، في غارة إسرائيلية على منزل سكني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة “قدس نت” إن خالد منصور كان قائد لواء المنطقة الجنوبية في “سرايا القدس” وأحد أبرز قادتها وبمثابة المسؤول الأمني عن في حركة “الجهاد الإسلامي”.

جاء مقتل منصور بعد نجاته عدة مرات من محاولة اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي له خلال الأعوام السابقة، وهو من مواليد مدينة رفح وانضم عام 1987 لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وفي وقت سابق، أعلنت “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، في وقت متأخر من مساء السبت، مقتل زياد المدلل نجل القيادي في الحركة أحمد المدلل، إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت المصادر الطبية الفلسطينية مقتل مواطنيْن وإصابة أكثر من أربعين آخرين في استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل مكتظ بالسكان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.