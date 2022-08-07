الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، اعتزامها إرسال حاملة طائرات وسفن للرد بشكل مناسب على مواصلة الصين تدريباتها العسكرية قبالة تايوان.

ونقلت قناة “العربية” عن الوزارة قولها إن إرسالها حاملة الطائرات والسفن سيكون ردا على الصين التي تواصل تدريباتها العسكرية ومحاكاة الهجمات قبالة تايوان.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع التايوانية، أمس السبت، بأن الصين أرسلت 20 طائرة و14 سفينة حربية للمشاركة في مناوراتها العسكرية لليوم الثالث، حول الجزيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشرته على منصة “تويتر”: “أرسلت الصين أربع طائرات مقاتلة من طراز J-11، وأربع طائرات J-16 و10 طائرات Su-30، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية ثقيلة Y-20 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات”.

وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع بالإضافة لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.