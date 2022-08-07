كشف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تقترب من نهايتها.

وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة على قناة Judging Freedom في “يوتيوب”، قال خلالها: “إما سيُجبر على مغادرة أوكرانيا أو يموت على أيدي مواطنيه الذين لم يثقوا به”.

وأكد الضابط السابق أن رئيس أوكرانيا هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن القادة الغربيين يفقدون الثقة في صورة زيلينسكي ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف.