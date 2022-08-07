ارتفاع ضحايا صاعقة البيت الأبيض إلى 3 أمريكيين ورابع في حالة خطيرة… فيديو

توفي ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان من ولاية ويسكونسن يحتفلان بعيد زواجهما السادس والخمسين، جراء إصابتهم بسبب صاعقة، مساء الخميس الماضي في ساحة لافاييت، شمال البيت الأبيض.

ووفقا لبيان أصدرته شرطة العاصمة، ونشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فقد أصيب أربعة أشخاص – رجلان وامرأتان – بجروح خطيرة في الصاعقة التي ضربت قبل الساعة 7 مساءً بقليل، مساء الخميس في وسط الحديقة، بساحة لافاييت شمال البيت الأبيض.

من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فيتو ماجيولو في إفادة صحفية مساء الخميس، قدمت الخدمة السرية الأمريكية وشرطة المتنزهات الأمريكية المساعدة للضحايا، لافتا إلى أن من بين الذين لقوا حتفهم، دونا مولر، 75 عامًا، معلمة متقاعدة، وزوجها جيمس مولر، 76 عامًا.

وحسب زوجة ابنهما فقد كان الزوجان يحتفلان بعيد زواجهما السادس والخمسين، مشيرة إلى أنهما ليسا على صلة بالأشخاص الآخرين الذين كانوا تحت الشجرة عندما ضرب البرق.

BREAKING: 4 people in critical condition after apparent lightning strike near White Housepic.twitter.com/6YhLHYNDm9 — BNO News (@BNONews) August 4, 2022

وعن القتيل الثالث قالت الشرطة في إعلان وفاته، إنه رجل يبلغ من العمر 29 عاما، وتم حجب هويته في انتظار إخطار أقاربه.

وفي بيان للبيت الأبيض تعقيبا على الحادث قالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير: “نشعر بالحزن للخسارة المأساوية في الأرواح بعد البرق في لافاييت بارك. قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، ونحن نصلي من أجل أولئك الذين ما زالوا يكافحون من أجل حياتهم”.