مدرسة أكاليل بطرابلس تتوج بكأس البطولة المدرسية لكرة القدم.

طرابلس 7 اغسطس 2022 م ( وال ) – فاز فريق مدرسة أكاليل لكرة القدم بطرابلس بكأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية في التصفيات النهائية للبطولة المدرسية للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي- 15 عاما، والمؤهلة لبطولة أفريقيا المدرسية.

وأشرف على منافسات هذه البطولة المدرسية الاتحاد العام لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، على ملعب أكاديمية هاتريك لكرة القدم بطرابلس، وأسفرت التصفيات النهائية للبطولة المدرسية للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي- 15 عاما، والمؤهلة لبطولة أفريقيا المدرسية. بتتويج فريق مدرسة أكاليل بكأس البطولة

ومدرسة الصقر الحر بالميدالية الفضية، ومدرسة التلميذ الحر بالميدالية البرونزية.

ويشرف على البطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمشاركة مدارس أكاليل، والصقر الحر، والعالمية والتلميذ الحر، وبنظام النصف دوري.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أكاليل × التلميذ الحر: 2 /0.

العالمية × الصقر الحر: 1 /1.

التلميذ الحر × العالمية: 4 /3.

أكاليل × الصقر الحر: 1/ 0.

الصقر الحر × التلميذ الحر: 2/ 1.

أكاليل × العالمية: 1 /1.

وحضر حفل اختتام المنافسات وكيل وزارة الرياضة هاشم بشر، ورئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب النائب الأول للاتحاد الليبي لكرة القدم خميس آدم، والأمين العام للاتحاد طارق حشاد ومدير الشوون الإدارية بالاتحاد أسامه التامزوي،

وتخللت الحفل توزيع الكؤوس والمداليات وشهائد التقدير.

وتوج بجائزة هداف البطولة مالك حسام، من مدرسة التلميذ الحر، وجائزة أحسن حارس مرمى عبدالرحمن محمد من مدرسة أكاليل، وأحسن لاعب في التصفيات عبدالرحمن رحومة من مدرسة الصفر الحر.