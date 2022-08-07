ضاحي خلفان يتوقع موعد "كارثة مدمرة" ويوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل

وجه نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الأحد، رسالة للدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي”.

وقال خلفان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل أن تجتمع لتقييم الموقف من جديد”.

دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

وأضاف: “على إسرائيل أن تكون جادة في السلام والاحترام.. وإلا فلا”.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي السابق: “نؤيد أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل، ولكن نرفص رفضًا باتًا أن تستمر هذه العلاقة، مع نكران إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته”، حسب قوله.

وواصل قائلا: “يجب ألا تتاجر إسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم”، حسب تعبيره.

وتوقع خلفان أن إسرائيل ستشهد “كارثة” بين عامي 2037 و2040 قائلا: “2037-2040 ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة.. هذا والله أعلم”.

وأردف: “لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب كما اتصوره”، حسب قوله.

2037-2040 ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة..هذا والله أعلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

وأشار إلى أن “إسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة”، مشددا أن “الإسرائيليين لم يتعظوا من تقلبات الزمان”.