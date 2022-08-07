اختتام بطولة الترايلثون» بمدينة زوارة .

زوارة 7 اغسطس 2022 م ( وال ) – اختتمت بمدينة زوارة منافسات ، بطولة «الترايلثون»، التي نظمها الاتحاد العام ضمن بطولة ليبيا لهذا العام التي تشمل ثلاثة ألعاب ضمن الالعاب الاولمبية -السباحة -ركوب الدراجات، وينتهي بالجري،

وحضر هذه المنافسات رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، ورؤساء الاتحادات، بناء الأجسام عادل القريو، والمبارزة عزالدين القاضي، واليد الصديق الفوناس، ورئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للترايلثون ورؤساء الاتحادات الفرعية من المناطق الغربية والوسطى والشرقية وحشد من احباء الرياضة ..

وشهدت البطولة مشاركة أكبر المشاركين عمرًا 68 عامًا حسين مسعود حلب، وأصغر المشاركين الهواة محمد توفيق عبد العالي من مواليد 2010.

كما شاركت البطلة الليبية كريمة صبري صوان صاحبة القلادة البرونزية في بطولة أفريقيا، التي أُقيمت بشرم الشيخ في مصر وهي من مواليد 2012، وكرمت أيضًا من قبل اللجنة المشرفة على هذه البطولة، حيث تعد أول مشاركة نسائية هي وشقيقتها سلوى صبري صوان.

وشاركت في البطولة 5 أندية تمارس لعبة «الترايلثون الثلاثي» الحديدي، وهي نادي «توباكتس» في مصراتة، ونادي «زوارة»، ونادي «بنغازي»، ونادي «زوارة للترايلثون»، ونادي «الاتحاد العسكري».

وتحصل على كأس بطولة الكبار فريق «الاتحاد العسكري»،

وتعد البطولة هي إحدى البطولات الثلاث التي ستقام خلال هذا الشهر في كل من المنطقة الوسطى بمدينة مصراتة، والمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي.