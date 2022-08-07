مصر للطيران تعلن البدء في تسيير رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين

القاهرة 07 أغسطس 2022 (وال)- أعلنت شركة مصر للطيران البدء في تسيير رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارًا من الـ 9 من الشهر الجاري، وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو أبو العينين – في تصريحات صحفية – إن هذه الخطوة تأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني المصري؛ بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار أبو العينين إلى أن الرحلات بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ ستكون بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا. (وال)

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