مصلحة الطرق والجسور تشرع في تشغيل الموازين المتنقلة على الطريق الساحلي لحماية شبكة الطرق من الحمولات الزائدة .

طرابلس 7 اغسطس 2022 م ( وال ) – شرعت مصلحة الطرق والجسور في اطلاق حملة تشغيل الموازين المتنقلة على مدن الطريق الساحلي بهدف الحد من المخاطر على الطرق العامة وحماية لشبكة الطرق البرية من الحمولات الزائدة .

وأفادت مصلحة الطرق والجسور وكالة الانباء الليبية ان تشغيل الموازين على الطرق العامة جاء بعد اعتماد آلية التشغيل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بالتنسيق مع الادارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية .

وأوضحت الادارة أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي للحد من تهالك الطرق وحفاظا على التدفقات النقدية من المال العام لصيانتها والمساهمة في معالجة المختنقات المرورية بما يكفل انسياب حركة المرور وضمان السلامة العامة للطرق والمركبات ومستخدمي الطرق من المواطنين .

وأضافت مصلحة الطرق لوكالة الانباء الليبية أنه تم تشكيل نقاط تفتيش ميدانية متنقلة باماكن محددة ومناسبة وتعمل بطريقة فجائية لضبط وتفريغ الحمولات الزائدة لان الهدف من الحملة هو المحافظة على الطرقات العامة