بلدية سرت تشرع في إطلاق حملة موسعة للنظافة وتهيئة المسطحات الخضراء.

سرت 07 أغسطس 2022 م (وال) – شرعت بلدية سرت خلال اليومين الماضيين في إطلاق حملة موسعة للنظافة وتهيئة المسطحات الخضراء.

وفي هذا الصدد قام عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” وبرفقته رئيس لجنة الإدارة بالشركة العامة لخدمات النظافة ” عبد السلام الحويلي” والمدير التنفيذي للشركة بجولة أمس السبت داخل المدينة لتقييم وضع القمامة بالمدينة.

وأصدر عميد البلدية تعليماته في إعادة تهيئة المسطحات الخضراء بكافة المحلات بسرت، والاتفاق على حملة نظافة واسعة بالمدينة، وإعادة تنسيق الأشجار، وكذلك المنتزهات والحدائق.

(وال)