غوتيريش يستعد لزيارة كوريا الجنوبية خلال أيام

يستعد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة لزيارة كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجاري دون أن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع رئيس البلاد يون سيوك – يول.
ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان خلال الزيارة، حسبما تقول وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.
رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول “علامة ردع” ضد كوريا الشمالية
4 أغسطس, 14:41 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة قد تجري يومي الخميس والجمعة المقبلين، بينما قال مسؤول رئاسي في سيئول إن عقد اجتماع بين الطرفين سيكون أمرا طبيعيا ما لم تحدث ظروف خاصة تحول دون ذلك.
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