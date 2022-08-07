غوتيريش يستعد لزيارة كوريا الجنوبية خلال أيام

ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان خلال الزيارة، حسبما تقول وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة قد تجري يومي الخميس والجمعة المقبلين، بينما قال مسؤول رئاسي في سيئول إن عقد اجتماع بين الطرفين سيكون أمرا طبيعيا ما لم تحدث ظروف خاصة تحول دون ذلك.