عبد اللهيان لوزير خارجية قطر: المقاومة الفلسطينية لديها رد قوي على جرائم الكيان الصهيوني

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، “مباحثات هاتفية مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن آخر المستجدات في غزة والأوضاع في المنطقة.

وقال عبد اللهيان، إن “المقاومة الفلسطينية لديها خطة شاملة لرد قوي وفعال على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة”، معتبرا “أن عمل هذا الكيان البادئ للهجمات العسكرية الأخيرة نتيجة عدوانه”، حسب وكالة مهر الإيرانية.

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ووصف تصرفات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى بالاستفزازية، مشيرا إلى “ما أعلنه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأن المقاومة لديها خطة شاملة لرد قوي وفعال على جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة”.

من جانبه، أدان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني، مشيرا إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، كما وصف العمل الاستفزازي للكيان الصهيوني في المسجد الأقصى بأنه سبب تصعيد المواجهات العسكرية الأخيرة.

يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة “الجهاد الإسلامي” بإطلاق عدد من الصواريخ.