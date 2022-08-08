العواصف الرعدية والأمطار في ثلاث ولايات نمساوية تتسبب بأضرار مادية جسيمة .

فيينا 07 أغسطس 2022 ( وال )- تسببت العواصف الرعدية والأمطار الكثيفة في ثلاث ولايات نمساوية بأضرار مادية جسيمة، حيث غمرت الفيضانات والانهيارات الطينية أقبية المنازل والطوابق السفلية .

كما أدت هذه العواصف إلى غلق الطرق وتوقف حركة القطارات وعزل الكثير من المدن والمناطق .

وفاض نهر (ريتنباخ) بسبب الأمطار الغزيرة، في ولاية سالزبورغ، وأدى إلى حدوث انهيارات طينية، تسببت في حدوث أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات بشرية.

وسجلت مدن في ولاية تيرول أرقامًا قياسية جديدة بالنسبة لكميات الأمطار، بلغت نحو 100 ملم لكل متر مربع في غضون ساعة واحدة، وفاضت المياه من عدة بحيرات تقع بمحيط مدن انسبروك، وغمرت الفيضانات الشوارع وحركت تدفقات طينية سدت الطرق الرئيسية.

وتسببت العواصف الرعدية المصحوبة بهطول أمطار غزيرة وبَرَد في ولاية كارنتن في عدم قدرة الأرض الزراعية المنحدرة على امتصاص الأمطار، وأدت المياه المتراكمة لغمر الطرق وتوقف حركة السير وحدوث أضرار جسيمة، استدعت قيام فرق الإطفاء والمتطوعين بتنفيذ أكثر من 200 مهمة .

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