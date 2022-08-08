بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من إجراءات العزل الصارمة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي.

وحسب موقع “abc NEWS”، قال طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة “بأمان”، واستئناف رحلاته.

President Biden tested negative for COVID-19 and will safely return to public engagement. A note from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/rV7C1OSYZq — The White House (@WhiteHouse) August 7, 2022

ووفقا للموقع، طمأن بايدن الصحفيين على صحته أثناء خروجه من البيت الأبيض لركوب مروحية لقضاء عطلته الأسبوعية في “ريهوبوث بيتش” في ولاية ديلاوير.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفين: “أشعر أنني بصحة جيدة”.

وهذه هي في أول رحلة له خارج العاصمة الأمريكية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.

ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، غدا الاثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.

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وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية.