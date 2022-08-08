ثلثا الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يتدهور

واشنطن – سبوتنيك. وقالت القناة: “أكثر من ثلثي الأمريكيين – 69%، يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور. إنه أعلى مؤشر منذ عام 2008، عندما اعتقد ذلك 82% من المستطلع آراؤهم”.

بالمقابل، يعتبر 12% من الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم أن الوضع الاقتصادي يتحسن، في حين يعتقد 18% أنه ثابت.

وقد تم إجراء الاستطلاع في 5-6 آب / أغسطس، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، حيث شمل 665 شخصا.