ليبيا نيوز

شركة ( مصر للطيران ) تعلن عن تسير رحلات بين مطارَي معيتيقة وشرم الشيخ .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   

القاهرة 7 أغسطس 2022 ( وال )- أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران ، إن شركة “مصر للطيران” ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، في تسيير سلسلة من الرحلات “الخاصة” بين مطارَي ” معيتيقة ” بالعاصمة الليبية طرابلس وشرم الشيخ الدوليين  .

   وقال الطيار “عمرو أبو العينين “، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، إن رحلات الشركة ، من المقرر أن تستمر حتى 11 أكتوبر المقبل ؛ لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ .

    وأوضح  ” أبو العينين ” أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني ، بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف أسواق النقل الجوي إقليميًّا وعالميًّا، وتقديم كل التيسيرات للقادمين إلى مطارات الجذب السياحي داخل مصر .

   وأضاف ” أبو العينين ” أنه تم الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بين مطارَي معيتيقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًّا، على متن طائرات الشركة من طراز بوينج B737-800 ، والتي تسع 154 راكبًا؛ بما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية الليبية إلى مصر.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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