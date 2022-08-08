قناة عبرية: تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل "والجهاد الإسلامي" في غزة

أفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بتعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة.

وأضافت القناة: “لم تحقق الجهاد الإسلامي أي إنجاز وهي تبحث عن ذلك بشتى الطرق، لذلك جاءت الرشقات الصاروخية المكثفة للجنوب و(منطقة) غوش دان”.

وتابعت “من الصعب حاليا أن تدخل حركة الجهاد الإسلامي في اتفاق لوقف إطلاق النار”.

הסכם הפסקת האש מתעכב: לג’יהאד האסלאמי אין הישג ממשי והוא מחפש אותו בכל דרך, לכן המטחים הכבדים לדרום ולגוש דן. כרגע לארגון הטרור מאוד קשה להיכנס להפסקת אש@eliorlevy #חדשותהערב pic.twitter.com/cAJ4c9bBHD — כאן חדשות (@kann_news) August 7, 2022

واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في “الجهاد الإسلامي” وذراعها المسلح “سرايا القدس”.

فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة “غوش دان” التي تضم تل أبيب.

من جانبها، قالت شبكة “الجزيرة” القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة “الجهاد الإسلامي” من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.