النجم الليبي ( القرقني ) يحصل على المركز الثاني في بطولة ( تامبا برو ) لبناء الأجسام .

لندن 7 أغسطس ، 2022 ( وال )- تحصل النجم الليبي ” كمال القرقني ” على المركز الثاني في بطولة ( تامبا برو ) الدولية لبناء الأجسام .

وأثبت ” القرقني ” جدارته في مسابقة بناء الأجسام في الوزن المفتوح ، وأنه لا يزال متألقًا وظهر في أبهى صورة عضلية سواء تنشيف وسيمترية وتناسق .

وجاء تتويج ” كمال القرقني ” بالميدالية الفضية بعد منافسة قوية جداً مع أبطال عالميين، ليحقق لقبا جديدا يضاف إلى مسيرته الحافلة بالألقاب والبطولات العالمية المتنوعة.

ويأمل البطل الليبي في التحضير والاستعداد بكل قوة ، من أجل استعادة لقب مستر أوليمبيا 2022 في وزن الـ212.

وجاء ترتيب المراكز الأربعة الأولى الأول ” اكيم ويليامز “، والثاني “كمال القرقني ” والثالث “” كوينتون إريا ” والرابع ” جوزيف ماكي ” .

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