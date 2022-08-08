ليبيا نيوز

النجم الليبي ( القرقني ) يحصل على المركز الثاني في بطولة ( تامبا برو ) لبناء الأجسام .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  لندن 7 أغسطس ، 2022 ( وال )- تحصل النجم الليبي ” كمال القرقني ” على المركز الثاني في بطولة ( تامبا برو ) الدولية لبناء الأجسام .

     وأثبت ” القرقني ” جدارته في مسابقة بناء الأجسام في الوزن المفتوح ، وأنه لا يزال متألقًا وظهر في أبهى صورة عضلية سواء تنشيف وسيمترية وتناسق .

  

   وجاء تتويج ” كمال القرقني ” بالميدالية الفضية بعد منافسة قوية جداً مع أبطال عالميين، ليحقق لقبا جديدا يضاف إلى مسيرته الحافلة بالألقاب والبطولات العالمية المتنوعة.

 

   ويأمل البطل الليبي في التحضير والاستعداد بكل قوة ، من أجل استعادة لقب مستر أوليمبيا 2022 في وزن الـ212.

   وجاء ترتيب المراكز الأربعة الأولى الأول ” اكيم ويليامز “، والثاني  “كمال القرقني ” والثالث “” كوينتون إريا ” والرابع ” جوزيف ماكي ” .

 …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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