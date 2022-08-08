لأول مرة : اجتماع تحضيري لمناقشة الشروع في انطلاق دراسة دبلوم النساء والولادة بمدينة سبها

سبها 7اغسطس 2022 م ( وال ) عقد مكتب تنمية القوى العاملة الطبية فرع سبها جلسة تحضيرية امس السبت خصصت لمناقشة الترتيبات النهائية للشروع في انطلاق دبلوم النساء والولادة بمدينة سبها .

وتركز الاجتماع الذى حضره مدراء مركز سبها الطبي ، ومركز تنمية القوى العاملة الطبية ، ومكتب تنمية الموارد البشرية بمركز سبها الطبي وعددا من أطباء النساء والولادة المشاركين في الدبلوم على بحث الخطوات والإجراءات المتعلقة بالالتحاق بالدبلوم .

وخاص الاجتماع إلى الاتفاق على ان تكون بداية الدراسة في الدبلومة التي تعد – اول دبلومة تخصصية تقام بمنطقة الجنوب – في الثالث من شهر سبتمبر القادم .

(وال – سبها )