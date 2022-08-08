ليبيا نيوز

لأول مرة : اجتماع تحضيري لمناقشة الشروع في انطلاق دراسة دبلوم النساء والولادة بمدينة سبها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها  7اغسطس 2022 م ( وال )  عقد مكتب تنمية القوى العاملة الطبية فرع سبها جلسة تحضيرية امس السبت خصصت  لمناقشة الترتيبات النهائية للشروع في انطلاق دبلوم النساء والولادة بمدينة سبها .

وتركز الاجتماع الذى حضره مدراء مركز سبها الطبي ، ومركز تنمية القوى العاملة الطبية ، ومكتب تنمية الموارد البشرية بمركز سبها الطبي وعددا من أطباء النساء والولادة المشاركين في الدبلوم على بحث الخطوات والإجراءات المتعلقة بالالتحاق بالدبلوم  . 

وخاص الاجتماع إلى الاتفاق  على ان تكون بداية الدراسة في الدبلومة التي تعد – اول دبلومة تخصصية تقام بمنطقة الجنوب – في الثالث من شهر سبتمبر القادم .

  (وال – سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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