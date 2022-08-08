وزير الدفاع الإسرائيلي لكبار المسؤولين الأمنيين: استعدوا لمواصلة القتال

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كبار المسؤولين الأمنيين في بلاده، مساء اليوم الأحد، بالاستعداد لمواصلة القتال في قطاع غزة، رغم حديث متصاعد عن إعلان وشيك لاتفاق هدنة برعاية مصرية.

ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أن غانتس قال لكبار المسؤولين في منظومة الأمن الإسرائيلية في ختام تقييم للوضع إن عليهم الاستعداد لمواصلة القتال، دون مزيد من التفاصيل.

גנץ בתום הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון: “להיערך להמשך לחימה”@ItayBlumental

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) pic.twitter.com/6f60yqtT68 — כאן חדשות (@kann_news) August 7, 2022

في المقابل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مسؤولين في إسرائيل لم تسمهم إن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المتوقع أن تعلنه مصر سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بتوقيت إسرائيل (8:30 بتوقيت غرينتش).

لكن المسؤولين ذاتهم قالوا إن إسرائيل لن تنشر ردها الرسمي قبل الإعلان المصري.

وكانت قناة “الجزيرة” القطرية قد نشرت في وقت سابق نص المسودة المصرية للدعوة لوقف إطلاق النار في غزة والتي تنص على “وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار ابتداء من الساعة 11:30 مساء”.

حركة “الجهاد الإسلامي” تعلن التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة مع إسرائيل

كما صرح محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي أن التنظيم وافق على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الهندي إن “موعد تنفيذ وقف إطلاق النار سيعلن قريبا، وأتوقع أن يتم ذلك الليلة”.

وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها “الجهاد الإسلامي” بإطلاق مئات الصواريخ.