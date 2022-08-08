مصرع شاب صعقا أثناء نومه بسبب سماعات الأذن

لقي شاب ماليزي نهاية مأساوية حيث صُعق أثناء نومه من سماعات الهاتف ما أسفر عن وفاته في واقعة غريبة.

وقال موقع “الإمارات نيوز” إنه تم العثور على الطالب محمد الزهار ميتا في فراشه، في مدينة كامبونج بارو الماليزية، حيث تبين أن سبب الوفاة تعرضه للصعق الكهربي من سماعات الأذن المتصلة بالهاتف بعد أن نام وهي في أذنيه.

اتضح أن الهاتف الخاص بالقتيل كان موصولا بالشاحن بينما كانت السماعات في أذني الفتى طوال الليل، فيما فوجئت والدة الشاب به مستلقيا على الأرض عندما كانت بصدد مغادرة المنزل.