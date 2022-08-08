ارتفاع أعداد ضحايا القصف الأوكراني في دونيتسك إلى 14 شخصا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أمس الأحد ،إن عدد الجرحى نتيجة القصف في الجمهورية ارتفع إلى 14، فيما قتل ثلاثة أشخاص.

دونيتسك- سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان عبر قناتها في “تليغرام “إن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات التشكيلات المسلحة الأوكرانية اعتبارا من الساعة 23.30 يوم 7 أغسطس 2022، هو 17 شخصا (ثلاثة قتلى و14 جريحا).

يذكر أنه في وقت سابق، أفاد المكتب أن 11 شخصا أصيبوا، وتوفي ثلاثة.

في سياق متصل، كشف رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك المخاطر المرتبطة بقصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لكنها لا تتخذ إجراءات حقيقية لوقفها.

وكتب باليتسكي على صفحته الخاصة على منصة “تليغرام”، إن “ضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تهدد حياة مئات الآلاف من سكان أوكرانيا وأوروبا وآسيا”.