إدارة إنفاذ القانون تقرر إخلاء المباني تبدأ في ازالة المخالفات بغابة قصر خيار.

قصر ا خيار 8 اغسطس 2022 (وال)- منحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أصحاب المباني العشوائية المقامة على أرض مملوكة داخل غابة قصر خيار والبالغ مساحتها 1500 هكتار،مهلة قصيرة قبل هدمها.

وذكر مصدر من إلادارة انه تنفيذا لكتاب النائب العام سيتم البدء في إزالة وهدم هذه المباني وإرجاع الغابة لوضعها الطبيعي، بعد اعتداء بـعـض المواطنين علـى أراضـي الغـابـة والاستيلاء عليها دون وجـه حـق وإقامة المبـانـي عليها .

وأوضحت الإدارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين قاموا كذلك بجـرف التربة وشـق الـطـرق وحفر آبار داخلها حيث سيتم إحالتهم لمكتب النائب العام .

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