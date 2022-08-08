وزير لبناني يعلق على وصف خارجية بلاده للعدوان الإسرائيلي على غزة بـ"غير المبرر"

علق وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، على وصف وزارة خارجية لبنان للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بـ”غير المبرر”.

وقال المرتضى في تغريدة له عبر تويتر: “خارجيتنا وصفت العدوان على غزة بغير المبرر، وجود الكيان الإسرائيلي هو غير المبرر ويشكل خرقا لقانون الطبيعة وللقوانين الدولية ولسيرورة التاريخ في هذه الجغرافيا المقدسة”.

وتابع وزير الثقافة اللبناني “ما يصدر عنه ينبغي وصفه في جميع الأحوال، بصفته الحقيقية: جرائم وحشية تتبرأ منها الإنسانية”، كما أرفق المرتضى تغريدته بصورة كتب عليها “إسرائيل شر مطلق”.

خارجيتنا وصفت العدوان على غزة ب”غير المبرر”.

وجود الكيان الإسرائيلي هو غير المبرر ويشكل خرقًا لقانون الطبيعة وللقوانين الدولية ولسيرورة التاريخ في هذه الجغرافيا المقدسةوما يصدر عنه ينبغي وصفه، في جميع الاحوال، بصفته الحقيقية: جرائم وحشية تتبرأ منها الإنسانية.#فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/Ts942S7lG0 — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) August 7, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، الحصيلة النهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن “حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة”، مشيرة إلى أن “من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من آل النباهين و 4 أقرباء من آل نجم 2 أشقاء من آل النيرب”.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء اليوم الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.