الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في إفادة صحافية، إن” الأمين العام يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به “.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي “عدوان إسرائيلي”.