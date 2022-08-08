بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد دعمه لأمن إسرائيل

وأضاف إن “الولايات المتحدة عملت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع المسؤولين في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر، وقطر، والأردن، للتشجيع على حَلّ سريع للصراع “، مؤكدادعمه لأمن إسرائيل طويل الأمد وثابت بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.