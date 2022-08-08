من هو "إله" الحرب العصرية؟

وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) إن ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، قال في كلمة تهنئة وجهها إلى أحد ألوية المدفعية بالقوات المسلحة البيلاروسية بمناسبة عيد ميلاده الثمانين إن اللواء 51 أدى دورا هاما في تحرير الأراضي البيلاروسية من قوات الاحتلال النازي خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).