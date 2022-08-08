جامعة صبراته تنظم ورشة عمل حول أهمية المعامل العلمية في التعليم الجامعي والبحث العلمي .

صبراتة 8 اغسطس 2022 ( وال ) – نظم مركز البحوث والاستشارات والتدريب بكلية الهندسة بجامعة صبراته أمس ورشة عمل حول أهمية المعامل العلمية في التعليم الجامعي والبحث العلمي تحت شعار المختبرات بين الواقع والتطلعات .

وحضر فعاليات الورشة عميد كلية الهندسة ومدير مكتب البحوث والاستشارات والتدريب وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ولفيف من المهتمين والمعنيين .

وناقش المشاركون في اعمال هذه الورشة عدد من المحاور التي تركزت على المختبرات والمعامل الجامعية بين الواقع والتطلعات والبنية التحتية والتدريب، وتفعيل دور المعامل القائمة وإمكانية الاستفادة منها في التعليم والبحث العلمي .

وتهدف الورشة إلى ملامسة واقع المختبرات والمعامل بالجامعة وامكانية النهوض بها وتطويرها بما يحقق نجاح العملية التعليمية للطلاب والباحثين

وأوصى المشاركون في اعمال هذه الورشة بإقامة مؤتمر علمي حول المختبرات و المعامل البحثية وإقامة معمل أبحاث أو مختبر مركزي بالجامعة وفق المواصفات المعتمدة والإهتمام بالتدريب و التأهيل للعاملين بالمعامل والمختبرا ت ومنح أعضاء هيئة التدريس الوقت و الدعم لإستثمار الشق العلمي من تفرغهم والإهتمام بتقنية المحاكاة في التجارب العلمية لما توفره من جهد و وقت ,والإهتمام بالتدريب في مجال المحاكاة عبر عقد دورات حول ما يتم توفيره من برامج محاكاة ’والدعوة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للبحث العلمي و الإهتمام بالنشر عبر المجلات العلمية المحكمة ’و صقل مهارات الطلاب كي تكون مخرجات و المؤسسات التعليمية مناسبة لسوق العمل .

( وال )