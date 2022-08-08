البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية

أعلن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اخترعت تكتيكا يتيح لها المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب الأطراف التي ترعاها وتدعمها واشنطن دون إرسال قوات أمريكية.

وذكرت مجلة “كوزير” نقلا عن المصدر أن البنتاغون استخدم هذا التكيتك لأول مرة في أوكرانيا، موضحة أن البنتاغون يبحث عمن لديهم استعداد لخوض المعارك في الخارج إلى جانب الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أجور.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وقف إلى جانب الطرف الأوكراني منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا متمثلا في “الأعوان المأجورين”.