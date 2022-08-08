البنتاغون يخترع تكتيكا للمشاركة في النزاعات المسلحة الخارجية

أعلن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اخترعت تكتيكا يتيح لها المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب الأطراف التي ترعاها وتدعمها واشنطن دون إرسال قوات أمريكية.
وذكرت مجلة “كوزير” نقلا عن المصدر أن البنتاغون استخدم هذا التكيتك لأول مرة في أوكرانيا، موضحة أن البنتاغون يبحث عمن لديهم استعداد لخوض المعارك في الخارج إلى جانب الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أجور.
وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وقف إلى جانب الطرف الأوكراني منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا متمثلا في “الأعوان المأجورين”.
وبدأ النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014 بعدما بدأت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف حملتها العسكرية ضد المواطنين في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الانقلابية وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن كييف. واستمرت السلطة الأوكرانية في ارتكاب جرائم القتل الجماعي في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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