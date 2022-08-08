لا يوجد لها مثيل… إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"

وتتميز مدرعة “في بي كا – أورال” الجديدة بحماية مرتفعة ضد المتفجرات. وأوضح مصدر مطلع لـ”سبوتنيك” أن مجموعة نقل الحركة في عربة “في بي كا – أورال” الجديدة مدمجة في جسمها المدرع وهو ما يعزز حمايتها.