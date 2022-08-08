لا يوجد لها مثيل… إيجاد أسلوب لتعزيز حماية مدرعة "أورال"

يحتوي معرض “أرميا 2022” المقام قي ريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/آب على عربة مدرعة جديدة من طراز “في بي كا – أورال”.
وتتميز مدرعة “في بي كا – أورال” الجديدة بحماية مرتفعة ضد المتفجرات. وأوضح مصدر مطلع لـ”سبوتنيك” أن مجموعة نقل الحركة في عربة “في بي كا – أورال” الجديدة مدمجة في جسمها المدرع وهو ما يعزز حمايتها.
وأكد المصدر عدم وجود سيارة مدرعة أخرى تضاهي حمايتها حماية مدرعة “في بي كا – أورال” الجديدة في روسيا وفي الخارج.
وتستطيع مدرعة “في بي كا – أورال” البالغ وزنها 14.5 طن أن تقاوم انفجار 8 كيلوغرامات من مادة التروتيل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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