الأطراف التشادية توقع اتفاقية سلام تحت رعاية قطرية

أعلنت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن السلطات الانتقالية في تشاد والجماعات المسلحة وقعت اتفاقية سلام في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين.

وأكدت الوكالة نية الأطراف إجراء حوار مصالحة وطنية أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وألقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كلمة خلال جلسة التوقيع، دعا فيها الجماعات التي لم توقع على الاتفاقية، للانضمام إليها بأسرع وقت.

وكان الرئيس التشادي ديبي اعتبر في وقت سابق، أن الحوار سيكون خطوة أولى نحو التخطيط لانتخابات طال انتظارها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعات المسلحة ستشارك في المحادثات إذ لا تزال شروط مشاركتها قيد المناقشة.

الأمين العام للأمم المتحدة @antonioguterres يثمن في كلمة مسجلة وساطة دولة قطر في التوصل إلى اتفاق الدوحة للسلام في تشاد#اتفاقية_الدوحة_للسلام_في_تشاد #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/4CP96l463B — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 8, 2022

وكانت وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان الأحد، إن “الاتفاق يمهد لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد”.

ويأتي الإعلان بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.