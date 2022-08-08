رسو السفينة لوجوس هوب Logos Hope بميناء بنغازي البحري

بنغازي 08 أغسطس 2022 (وال)- رست السفينة لوجوس هوب Logos Hope اليوم الإثنين، على رصيف ميناء بنغازي البحري هي الزيارة الثانية لها بعد عام 2010 م.

هذا وتعتبر السفينة لوجوس هوب أكبر معرض عائم للكتب، وتحتوى على قرابة 7 آلاف كتاب، وهي تقوم بجولة في موانئ الشرق الأوسط بداية من بنغازي ومن ثم تونس ومصر.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إنه كان في استقبال السفينة عضو اللجنة المكلفة بتنسيق دخول سفينة الكتب ( Logos Hope ) خالد الترجمان، ومدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية وفرق الكشافة أنور الشويهدي.

وقال عضو لجنة تنسيق دخول السفينة لوجوس هوب خالد الترجمان، إن “دخول سفينة الكتب يأتي ضمن النشطات الثقافية التي تقام في مدينة بنغازي، لاستعادة النشاط الثقافي للمدينة، ويعتبر تتويجًا للمسار الثقافي باعتبار مدينة بنغازي عاصمة الثقافة الليبية”.

وأضاف الترجمان أن دخول السفينة جاءت بالتنسيق مع القيادة العامة ومدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية أنور الشويهدي، والمجلس التسييري لبلدية بنغازي، وتم تكليف لجنة للعمل على دخول السفينة واستقبال الجمهور الراغب في زيارة المعرض العائم.

بدوره، قال قبطان السفينة الكابتن رونالد إن “مدينة بنغازي هي أولى المدن العربية التي نبدأ بزيارتها ضمن جولة لنا في الشرق الأوسط، والمعرض العائم يبدأ من 8 أغسطس إلى 16 أغسطس، وغدًا مساءً نبدأ باستقبال الزوار بعد الإنتهاء من إجراءات دخول السفينة وخضوعنا للوائح والقوانين الليبية التي نحترمها ونحرص على تنفيذها”.

وأضاف الكابتن رونالد “وصلتنا الدعوة لعرض الكتب من قبل المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والتنسيق مع عميد البلدية صقر بوجواري”. (وال) هــ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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