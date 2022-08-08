سفير أوكرانيا "يشعر بتعاطف كبير مع إسرائيل"… وأمير سعودي ينتقد "نفاق الغرب"

أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك، عن تعاطفه “الكبير” مع الإسرائيليين، وهو ما اعتبره أمير سعودي بارز “نفاقا”.

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، قال كورنيشوك: “بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي”.

שגריר אוקראינה יבגן קורניצ’וק: “כאוקראיני שארצו תחת מתקפה ברוטלית וממושכת מצד שכנתה הקרובה – אני חש סימפטיה גדולה כלפי הציבור הישראלי.

טרור ומתקפה בזדון כלפי אזרחים הפכו להיות היום-יום של הישראלים והאוקראינים. חייבים לשים לזה סוף. אנו מתפללים לשלום בתקווה לסיום ההסלמה בקרוב.” — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) August 7, 2022

وأضاف كورنيشوك، “لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا”، قبل أن يتوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي”.

وقال الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، إن “نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين”.

نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد..

البشر في اوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 7, 2022

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، أن “وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي”، منوهة إلى “الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار”.

واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في “الجهاد الإسلامي” وذراعها المسلح “سرايا القدس”.

فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة “غوش دان” التي تضم تل أبيب.