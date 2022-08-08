ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 8 اغسطس 2022 م ( وال ) –  أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية  نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين 8 من شهر اغسطس الجاري 2022 م   اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط من مساء اليوم تصل سرعته إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

      الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا   و الريح شرش بوجه عام ويكون بحري الليلة على ساحل  مصراته وسرت سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر   و البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ   و الرؤيـة جيدة.

                               • الساحل من الخليج إلى طبرق:

 • السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من راس لأنوف الى الجبل الأخضر.

• الريح شرش بوجه عام يتحول الى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل درنة وطبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ   و الرؤيـة جيدة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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