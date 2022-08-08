طرابلس 8 اغسطس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين 8 من شهر اغسطس الجاري 2022 م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط من مساء اليوم تصل سرعته إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا و الريح شرش بوجه عام ويكون بحري الليلة على ساحل مصراته وسرت سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ و الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من راس لأنوف الى الجبل الأخضر.
• الريح شرش بوجه عام يتحول الى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل درنة وطبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.
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