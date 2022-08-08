ليبيا نيوز

جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

1/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

2/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

3/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

4/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

5/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

6/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

7/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

8/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

9/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

10/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

11/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

12/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

13/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

14/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

15/15
© Sputnik . Konstantin Morozov

/

الذهاب إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين وصلوا إلى مسابقة “بياتلون الدبابات” في حقل ألابينو، الواقع في ضواحي موسكو.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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