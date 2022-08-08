الجيش الإثيوبي يؤكد استعداده لحماية وتأمين سد النهضة بعد تصريحات للرئيس المصري

قال قائد عسكري بارز، إن الجيش الإثيوبي يبذل قصارى جهده ليل نهار لضمان السلام في منطقة عمليات سد النهضة.

وفقا لنائب قائد الفرقة الآلية في قوات الدفاع الإثيوبية، ضمن الجيش الإثيوبي سلام المنطقة بشجاعة من خلال القيام بمهام واسعة، وتعزيز انتشاره من خلال ترك بصماته الخضراء على عملية بناء سد النهضة، بالإضافة إلى خوض معارك جريئة ومكافحة التمرد.

وذكر نائب القائد أن الجيش يقوم أيضا بالتنسيق مع القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة وينفذ مهمته بنجاح، لضمان السلام في المنطقة، وفقا لمحطة “فانا” الإذاعية الإثيوبية.

وأكد نائب القائد استعداد الجيش لتعزيز وحدة البلاد لضمان السلام في المنطقة دون أن تردعه الأفكار التي لا أساس لها من الصحة للقوى المناهضة للسلام.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال خلال لقاء بطلبة الكلية الحربية يوم السبت، إن مصر تتحرك في قضية سد النهضة بهدوء وبتفاوض، مؤكدا أن “الأمور لا تُحّل بالصوت العالي، بل بالقدرة والعمل والصبر”.