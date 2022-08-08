الجيش المالي يحبط هجوما مسلحا شرقي البلاد أوقع 4 قتلى من جنوده ومدنيين اثنين

القاهرة – سبوتنيك. وأكد موقع “مالي ويب” المحلي اليوم الاثنين، “مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية أمس الأحد في منطقة “تيسي” شرقي البلاد.

وتابع الموقع، نقلا عن بيان لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة (ديربا)، أن “خمسة من العناصر الإرهابية لقوا حتفهم خلال الاشتباك مع قوات الجيش”.

وفي الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد ما أسفر أيضا عن مقتل 11 من العناصر المتمردة.