الجيش المالي يحبط هجوما مسلحا شرقي البلاد أوقع 4 قتلى من جنوده ومدنيين اثنين

أحبطت قوة من الجيش المالي هجوما مسلحا شرقي البلاد أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.
القاهرة – سبوتنيك. وأكد موقع “مالي ويب” المحلي اليوم الاثنين، “مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وكذلك مدنيين اثنين فضلا عن إصابة جنديين اثنين على الأقل خلال تصدي الجيش لهجوم شنته جماعات إرهابية أمس الأحد في منطقة “تيسي” شرقي البلاد.
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22 يوليو, 11:41 GMT
وتابع الموقع، نقلا عن بيان لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة (ديربا)، أن “خمسة من العناصر الإرهابية لقوا حتفهم خلال الاشتباك مع قوات الجيش”.
وأشار إلى “تدمير ثلاث مركبات جراء الهجوم الذي نجم عنه أيضا إصابة مدنيين اثنين”.
وفي الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد ما أسفر أيضا عن مقتل 11 من العناصر المتمردة.
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