ليبيا نيوز

فرق الصيانة بشركة الكهرباء تواصل جهودها لإستكمال مشروع خط نقل الطاقة الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 8 اغسطس 2022 م ( وال ) – تواصل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء  جهودها لإستكمال مشروع خط نقل الطاقة  الجنوب _ الغرب جهد 400 ك.ف الرابط بين محطتي جنوب طرابلس وغرب طرابلس والذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل ، 

حيث تم في هذين اليومين السحب النهائي لعدد أربعة فازات من البرج (20) إلى البرج (31) بمسافة أربعة كيلو  وسبعمائة متر ، هذا و جاري العمل على سحب الفازتين الخامسة والسادسة ،

 وسيساهم هذا الخط بشكل كبير في نقل الطاقة وتخفيف الأحمال عن الخطوط السابقة ضمن جهود الشركة لتحسين الشبكة العامة  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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