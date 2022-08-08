فرق الصيانة بشركة الكهرباء تواصل جهودها لإستكمال مشروع خط نقل الطاقة الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس .

طرابلس 8 اغسطس 2022 م ( وال ) – تواصل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء جهودها لإستكمال مشروع خط نقل الطاقة الجنوب _ الغرب جهد 400 ك.ف الرابط بين محطتي جنوب طرابلس وغرب طرابلس والذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل ،

حيث تم في هذين اليومين السحب النهائي لعدد أربعة فازات من البرج (20) إلى البرج (31) بمسافة أربعة كيلو وسبعمائة متر ، هذا و جاري العمل على سحب الفازتين الخامسة والسادسة ،

وسيساهم هذا الخط بشكل كبير في نقل الطاقة وتخفيف الأحمال عن الخطوط السابقة ضمن جهود الشركة لتحسين الشبكة العامة .