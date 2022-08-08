مصر تنظر في تصفية شركة "النصر" للكوك بعد 6 عقود على تأسيسها

أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية في مصر، اليوم، أن الاثنين المقبل، سيكون موعدا للنظر في تصفية شركة “النصر” لفحم الكوك.

وقال رئيس شركة “النصر” لفحم الكوك، سيد الطيب، في تصريحات لموقع “مصراوي”، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة ستعقد في الخامس عشر من هذا الشهر لمناقشة استمرار الشركة من عدمه، وهو البند الوحيد على جدول أعمال الجمعية.

وأضاف أن الجمعية العامة العادية للشركة ستجتمع لمناقشة ميزانية 2021 – 2022، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول، بربح نحو 150 مليون جنيه خلال السنة. القابضة للصناعات المعدنية هي شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصري.

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وفقا للموقع الإخباري المصري، تعمل شركة “النصر”، في إنتاج الكوك والمنتجات الكيماوية الأساسية والأسمدة الآزوتية، ويبلغ عدد العمال لديها نحو 900 عامل. وتمتلك 4 مصانع للكوك والكيماويات وتقطير القطران والنترات، وحدة متعددة الأغراض.