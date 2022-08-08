طلاب مصريون يفوزون بجائزة "الصحة العالمية" عن جهاز فحص السكر دون ألم

“الجهاز ده شبه الجهاز اللي بيقيس الأوكسجين في الدم، المفروض اللي بيقيس بيحط صباعه جوة الجهاز ويا إما بيضغط على الزرار اللي هنا أو بيستخدم (تطبيق) الموبايل بتكون متوصلة بالجهاز عن طريق البلوتوث، من ساعة ما بيدوس أو بيدوس على التطبيق بيبتدي الجهاز يأخد القرايات عشان يقيس السكر في الدم والقرايات بتظهر على الشاشة على طول وبتظهر أيضا على التطبيق. على التطبيق تقدر تشوف القياسات السابقة، التاريخ بتاعك، وتقدر تشوف شكل تاريخ (المرض) بتاعك عامل إزاي”.