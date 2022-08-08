مراسل (وال): استخدام ما يعرف بـ (الحمام الرملي) في صحراء جالو وأوجلة – بين العلاج والاستجمام.

جالو 08 أغسطس 2022 م (وال) – تزدهر مع قدوم فصل الصيف من كل عام بمناطق الواحات مواسم استعمال الحمام الرملي على ايدي متخصصين عبر جلسات منظمة يرتداها ممن يعانون من بعض أمراض الروماتيزم البرد والرطوبة في الجسم.

وأفاد مشرف موقع الحمام الرملي ” جابر الضبيع ” في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية انه مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد الطلبات التي يتلقاها من المواطنين الذين يعانون من مضاعفات أمراض الروماتيزم والبرد المزمنة واغلبها من مناطق الساحل الليبي، والتي سجلت حالات تحسن في أوضاعهم الصحية بعد تعرضهم لثلاث جلسات لمدة أسبوع.

وحسب ” الضبيع ” فانه يشترط من المرضي الراغبين في العلاج بالحمام الرملي تقديم تقرير طبي لعدم إصابة المستفيد من اعراض الضغط وامراض القلب.

وناشد مشرف موقع الحمام الرملي ” جابر الضبيع ” في تصريحه لـ (وال) الحكومة والجهات المختصة، وخاصة وزارة الصحة بتقديم الدعم حكومي حتى يحافظوا على استمرار هذا الإرث الشعبي والاجتماعي في العلاج الطبيعي.

(وال)