مسؤول ألماني: الملايين سيكافحون لدفع تكاليف الطاقة الباهظة في الشتاء

قال رئيس اتحاد المستأجرين الألمان إن الملايين من الأسر ذات الدخل المنخفض في ألمانيا، ستكافح لدفع فواتير الطاقة في الشتاء مع ارتفاع أسعار الغاز.

موسكو- سبوتنيك. وذكر لوكاس سيبنكتن في مقابلة مع صحيفة “تاغ شبيغل” اليومية، الاثنين، حول المتضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة: “نحن نتحدث عن الملايين”.

وحذر سيبنكتن من أن أولئك الذين يكسبون ما يكفي بالكاد لعدم تأهلهم للحصول على إعانات حكومية هم الأكثر عرضة لهذا الخطر، الذي توقعه بحلول الشتاء.

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وقال المسؤول إن الحكومة بحاجة إلى رفع عتبة الدخل للمطالبين بمزايا الإسكان إلى 5000 يورو (5000 دولار تقريبا) شهريا وتحسين حماية التوظيف.

تخطط الحكومة الألمانية لفرض ما يسمى بضريبة الغاز على المستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول لمساعدة موردي الغاز على التعامل مع أسعار الاستيراد المرتفعة.