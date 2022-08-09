إعلام: السعودية "صفعت" بايدن على وجهه

وصفت الصحيفة الكرواتية “Advance” القرار النهائي لمنظمة “أوبك+” بزيادة إنتاج النفط بمقدار مئة ألف برميل يوميا بأنه إهانة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب الصحيفة الكرواتية: “يستهلك العالم حوالي مائة مليون برميل من النفط يوميا. وبعبارة أخرى، فإن الزيادة في إنتاج “أوبك+” من الوقود رمزية بحتة”.

وأشار كاتب المقال إلى أن المنظمة قد رفعت بالفعل هذا الرقم بمقدار 648 ألف برميل يوميا قبل شهر من زيارة الرئيس الأمريكي.

ووصف مات سميث الخبير في سوق النفط هذا القدر من الزيارة بأنه “صفعة في وجه إدارة بايدن”.

وجاء في المقال أن “تكلفة النفط تراجعت الآن بسبب حقيقة أن الخوف يتزايد في العالم بسبب الركود الذي قد يتفاقم قبل نهاية هذا العام … وهذا يعني أن الطلب على الطاقة سينخفض”.

كان البيت الأبيض يضغط على السعودية ومنتجين آخرين لزيادة الإنتاج من أجل ترويض الأسعار التي ارتفعت منذ الأزمة الأوكرانية، لكن المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، تمسكت بخططها الموضوعة سلفا.

وعلى صعيد متصل، أكد الوزراء والمسؤولون في السعودية أن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفقا لمنطق السوق وداخل تحالف “أوبك+”.

وشدد المسؤولون على أن أي قرار لضخ المزيد من النفط سيتخذ في إطار “أوبك+”، التي ستعقد اجتماعها المقبل لصنع القرار في الثالث من أغسطس 2022.

وفي الثالث من أغسطس الجاري، قرر تحالف “أوبك +” عقب اجتماعه الدوري، زيادة إنتاج النفط في أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا. في الوقت نفسه، لفت التحالف إلى أن القدرات الإنتاجية الاحتياطية لإنتاج النفط محدودة، ويجب استخدامها بعناية تحسباً لحالات انقطاع خطير الإمدادات.

هذا من المقرر أن يعقد اجتماع “أوبك+” القادم في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم.

وتجتمع دول مجموعة “أوبك+” بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وحاولت الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع الدول العربية، الاتفاق على زيادة كبيرة في الإنتاج على خلفية محاولات دول غربية للحد من مشتريات النفط الروسي.

وخفض تحالف “أوبك +” إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في أيار/مايو 2020، على خلفية انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة “كوفيد-19″، وفيما بعد تم تعديل شروط الاتفاقية، بشكل متكرر.

العالم يترقب قرار “أوبك +” هذا الأسبوع بعد ضغوط بايدن على السعودية